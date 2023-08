Un avion de luptă rusesc s-a prăbuşit în exclava Kaliningrad. Cei doi piloţi au murit VIDEO

Un avion de luptă Su-30 s-a prăbuşit sâmbătă în timpul unui zbor de antrenament în exclava rusă Kaliningrad, cei doi piloţi aflaţi la bord pierzându-şi viaţa, relatează agenţia rusă de ştiri RIA, citând un comunicat al Ministerului Apărării, informează Reuters.

"Avionul Su-30 s-a prăbuşit într-o zonă părăsită. Zborul era efectuat fără muniţie. Echipajului avionului a murit", a precizat ministerul într-un comunicat citat de RIA.

Acesta a precizat că prăbuşirea a fost provocată cel mai probabil de o defecţiune tehnică, dar nu a furnizat alte informaţii.

BREAKING:

A total of 8 explosions have been reported at the Crimean Bridge! pic.twitter.com/qOhbhCIZao