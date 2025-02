SUA continuă deportările. Peste 100 de imigranți ilegali au fost trimiși înapoi în India VIDEO

Un avion militar american care transporta 104 imigranţi ilegali indieni expulzaţi din SUA a aterizat miercuri, 5 februarie, în India, ca parte a agendei preşedintelui Donald Trump privind imigraţia ilegală. Zborul a avut loc cu o săptămână înainte de întâlnirea sa cu prim-ministrul Narendra Modi la Washington, relatează Reuters.

Migraţia a fost una dintre problemele-cheie discutate de India şi SUA de la preluarea mandatului de către Trump luna trecută şi este, de asemenea, de aşteptat să apară şi pe agenda discuţiilor lui Trump cu Modi.

Deşi imigranţii indieni ilegali au fost deportaţi şi de administraţiile americane anterioare, este pentru prima dată când Washingtonul foloseşte un avion militar în acest scop. Este, de asemenea, cea mai îndepărtată destinaţie de până acum pentru astfel de zboruri cu ajutorul unei aeronave militare.

Avionul american care a aterizat în oraşul sfânt sikh Amritsar, în statul Punjab din nordul Indiei, a adus acasă 104 imigranţi indieni, a declarat Kuldeep Singh Dhaliwal, ministrul pentru indienii nerezidenţi din Punjab.

