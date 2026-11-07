NASA dezvăluie un nou avion revoluționar: Misteriosul X-70 Fractal va deschide o altă eră pentru aeronautică VIDEO

Agenția spațială NASA din Statele Unite a dezvăluit un nou avion revoluționar, o aeronavă a viitorului denumită X-70 Fractal. Americanii anunță că misteriosul avion va deschide o „altă eră pentru aeronautică”. „X-70 Fractal oferă NASA o platformă cu echipaj, de înaltă performanță, pentru a testa controlul avansat al zborului, manevrabilitatea și alte tehnologii de ultimă generație în zbor real”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman.

„Designul său modular și capacitatea de a schimba rapid sarcinile utile interne și externe vor menține echipele noastre în zbor, învățând și trecând rapid de la un experiment la altul. Ne așteptăm la primul ei zbor sub egida NASA în următorii doi ani, iar X-70 este doar o parte a acestui nou început pentru aeronautică, potrivit Daily Mail.

„De aceea oamenii vin la NASA: pentru a construi, pentru a învăța și, cel mai important, pentru a zbura.” Misterioasa aeronavă a fost anunțată în timpul UP.Summit de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida.

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Cu toate acestea, în loc să arate avionul propriu-zis, NASA a decis să publice o imagine generată de inteligență artificială - ceea ce nu a fost pe placul multor fani.

Într-un mesaj adresat publicației X, unul dintre ei a spus: „@NASA, dacă veți prezenta o aeronavă, MĂCAR ARATAȚI-O.” Un altul a întrebat: „De ce să distribuiți o fotografie dacă nu o veți distribui.” Iar unul a glumit: „NASA lansează teasere cu aeronave stealth, cum ar fi trailere Batman.”

Potrivit NASA, X-70 Fractal va avea echipaj și va avea suficient spațiu pentru a găzdui până la 2.000 de livre (900 kg) de încărcătură experimentală. Are o greutate la decolare de 10.000 de livre (4.535 kg) și este proiectat să zboare cu Mach.75 - aproximativ la fel ca un Boeing 737.

X-70 Fractal va zbura la peste 13.000 de metri

În ceea ce privește altitudinea, avionul poate ajunge până la 45.000 de picioare (13.716 m), în timp ce raza sa de acțiune este de aproximativ 1.726 de mile (2.777 km). NASA a rămas discretă cu privire la detalii suplimentare, inclusiv data lansării și prețul.

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„Timp de decenii, NASA Aeronautics a folosit avioane X pentru a dezvolta tehnologii care fac progresul aviației”, a declarat Laurie Grindle, directorul Diviziei de Aeronautică din cadrul Direcției de Misiune de Cercetare și Tehnologie a NASA.

„Este emoționant să aducem un alt avion X pentru a accelera și a stimula cercetarea aeronautică.” X-70 Fractal este unul dintre numeroasele avioane experimentale deținute de NASA.

Bell X-1 a intrat în istorie în 1947, când a devenit prima aeronavă care a depășit bariera sunetului, atingând o viteză de 700 de mile pe oră (1.127 de kilometri pe oră).

X-15 a atins apoi 4.520 mph (Mach 6,7) în 1967 - un record care se menține și astăzi. Între timp, demonstratorul supersonic silențios X-59 al NASA a fost aclamat drept „Fiul lui Concorde”.

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