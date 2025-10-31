Noul avion revoluționar lansat de NASA: Zboară de la New York la Londra într-un timp record, de 2 ori mai repede ca azi VIDEO

Un nou avion supersonic revoluționar va schimba lumea zborurilor aeriene, el are o lungime de 30 de metri și a finalizat primul său zbor de testare. Aeronava dezvoltată de NASA va călători într-un timp record de la New York la Londra, în mai puțin de 4 ore, de două ori mai repede decât avioanele de azi.

Avionul, care este denumit ”Fiul lui Concorde”, este gata de zbor după un deceniu de dezvoltare în Statele Unite. El a costat 247 de milioane de dolari, fiind construit de Lockheed Martin pentru NASA. A decolat de pe Aeroportul Regional Palmdale din California, marți, în jurul orei 10:15 EDT, potrivit Daily Mail.

După aproximativ o oră de efectuare a unor bucle ovale, avionul a aterizat în siguranță la Centrul de Cercetare a Zborului Armstrong al NASA, la 40 de kilometri mai nord-est. Altitudinea sa maximă în timpul zborului a fost de 3.660 de metri - ceea ce este sub jumătate din altitudinea unui avion comercial la altitudine de croazieră - dar experții speră că va putea atinge 16.800 de metri.

Cunoscută oficial sub numele de X-59, aeronava cu pilot este concepută pentru a deschide calea pentru călătorii aeriene mai rapide la viteze „supersonice” de până la 925 mp/h (1.488 km/h).

La o astfel de viteză, ar putea transporta pasageri plătitori de la Londra la New York în mai puțin de patru ore (azi sunt zboruri aeriene de 8 h de regulă) – revoluționând industria și eliberând timp pentru oamenii de afaceri și turiștii ocupați. „Suntem încântați să realizăm primul zbor al X-59”, a declarat OJ Sanchez, vicepreședinte și director general al diviziei Skunk Works a Lockheed Martin.

„Această aeronavă este o dovadă a inovației și expertizei echipei noastre comune și suntem mândri să fim în fruntea dezvoltării tehnologiei supersonice silențioase.” Potrivit Lockheed Martin, X-59 a funcționat „exact conform planului” înainte de aterizarea în siguranță la Centrul de Cercetare a Zborului Armstrong al NASA.

Cu toate acestea, avionul monomotor a atins doar viteze de 370 km/h, ceea ce nu este nici pe departe aproape de viteza sa maximă de 1.489 km/h – mult mai mare decât viteza sunetului (1.234 km/h). Compania aerospațială a declarat că alte zboruri de testare din lunile următoare vor „extinde anvelopa de zbor a X-59” și îl vor apropia de viteza maximă de zbor a avionului.

Deși nu a atins pragul de viteză extrem de important, experții au salutat această ultimă etapă importantă drept „o nouă eră în zborul supersonic”. Sean Duffy, secretar al Departamentului Transporturilor și administrator interimar al NASA, a numit avionul experimental „un simbol al ingeniozității americane”.

Primul avion de pasageri supersonic după Concorde

El a spus: „Spiritul american nu cunoaște limite. Face parte din ADN-ul nostru - dorința de a merge mai departe, mai repede și chiar mai silențios decât a mers cineva vreodată. „Această lucrare susține locul Americii ca lider în aviație și are potențialul de a schimba modul în care publicul zboară.”

X-59 este supranumit „Fiul lui Concorde” deoarece ar fi primul avion de pasageri care zboară la viteze supersonice (mai rapide decât viteza sunetului) de pe vremea avionului de linie anglo-francez retras, acum peste 20 de ani. Una dintre problemele legate de Concorde, care a dus la retragerea sa în 2003, a fost „bubuiturile sonice” pe care le emitea în timpul zborului.

Descrise ca fiind un sunet între un tunet și o explozie, bubuiturile sonice se produc atunci când undele de șoc de la un obiect care călătorește prin aer mai repede decât viteza sunetului se contopesc înainte de a ajunge la sol.

Zgomotele sonice ale lui Concorde au fost adesea descrise ca fiind tulburătoare de către publicul aflat la sol, ceea ce a însemnat că Concorde nu a înlocuit niciodată aeronavele mai lente și mai convenționale. În schimb, botul subțire și conic al lui X-59 reprezintă aproape o treime din lungimea sa și întrerupe undele de șoc care duc de obicei la un bubuit sonic, producând în schimb un „bubuit” mai silențios.

Datorită configurației ciudate a lui X-59, cabina de pilotaj este situată aproape la jumătatea lungimii aeronavei - iar aeronava nu are o fereastră orientată spre înainte. În schimb, este echipată cu „eXternal Vision System”, o serie de camere de înaltă rezoluție care alimentează un monitor 4K din cabina de pilotaj.

În cele din urmă, NASA – care va fi principalul utilizator – va zbura cu aeronava deasupra orașelor din SUA, care urmează să fie selectate. Va colecta feedback despre sunetul generat de X-59 și despre modul în care oamenii îl percep înainte de a furniza datele Administrației Federale a Aviației.

