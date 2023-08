Momentul când un avion se prăbușește pe o autostradă, peste o mașină și o motocicletă. Cel puțin 10 oameni au murit VIDEO/FOTO

Un accident aviatic grav a avut loc joi, 17 august, pe o autostradă din Malaezia, în apropiere de capitala Kuala Lumpur.

Un avion privat de mici dimensiuni, un Beechcraft Model 390, s-a prăbușit peste o mașină și o motocicletă în timp ce zbura spre un aeroport de la periferia orașului, după ce a pierdut legătura cu turnul de control. Aeronava decolase din insula turistică Langkawi.

Cei doi șoferi și opt oameni din avion - șase pasageri și doi membri ai echipajului - au murit.

The aftermath of the Elmina plane crash. CAAM has reported 10 dead from the tragedy.

