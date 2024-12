Avion prăbușit în Kazahstan: Cutiile negre ale aeronavei au fost recuperate. Ce se știe până acum FOTO/VIDEO

Primele indicii sugerează că un sistem rusesc anti-aerian ar fi putut doborî avionul de pasageri care s-a prăbuşit în Kazahstan, a declarat un oficial american pentru CNN, în timp ce autorităţile au recuperat o a doua cutie neagră despre care speră că va face lumină privind cauza dezastrului în care au murit zeci de persoane.

Semnele indică faptul că un sistem rusesc a lovit zborul Azerbaijan Airlines J2-8243 înainte ca acesta să se prăbuşească în apropierea oraşului Aktau, a declarat, joi, 26 decembrie, oficialul american.

Este pentru prima dată când SUA oferă o evaluare privind prăbuşirea de miercuri, în care au murit cel puţin 38 din cele 67 de persoane aflate la bordul avionului.

Dacă indiciile preliminare se vor confirma, ar putea fi vorba despre un caz de confuzie, a afirmat oficialul SUA, unul în care unităţile ruse slab antrenate au tras neglijent, după folosirea dronelor de către Ucraina.

Oficiali din Azerbaidjan, Kazahstan şi Rusia au cerut oamenilor să nu facă speculaţii despre prăbuşire până la finalizarea investigaţiilor.

Autorităţie braziliene şi reprezentanţi ai producătorului avionului Embraer sunt aşteptaţi să ajungă, vineri, 27 decembrie, în Kazahstan, potrivit agenţiei de ştiri de stat din Azerbaidjan, în timp ce autorităţile încep să pună cap la cap evenimentele care au dus la prăbuşire.

Ce se ştie până acum:

Care era ruta avionului?

Zborul Azerbaijan Airlines mergea din capitala Azerbaidjanului, Baku, la Groznîi, capitala republicii ruse Cecenia, înainte de a face o aterizare de urgenţă la circa 3 kilometri de Aktau, a anunţat, miercuri, transportatorul.

Presa de stat din Rusia a relatat că avionul a fost redirecţionat din cauza ceţii dense de la Groznîi.

Potrivit site-ului Flightradar24, care monitorizează zborurile, avionul a decolat miercuri, la ora 7.55 a.m. ora Azerbaidjanului şi s-a prăbuşit circa două ore şi jumătate mai târziu.

Oficialii nu au explicat deocamdată de ce avionul a traversat Marea Caspică, deşi Baku şi Groznîi sunt la vest de aceasta, iar Aktau se află la est.

O a doua cutie neagră a fost recuperată de la locul prăbuşirii, a relatat, joi, agenţia de ştiri de stat Kazinform, iar autorităţile speră că aceasta va oferi informaţii importante pentru a-i ajuta pe anchetatori să stabilească ce s-a întâmplat.

Ministrul Transporturilor din Kazahstan, Marat Karabayev, a afirmat, joi, că un centru de control kazah a primit un semnal din Rusia cu circa 45 de minute înainte ca avionul să se prăbuşească, spunând că zborul este redirecţionat.

Dispecerul rus a afirmat că aeronava se confruntă cu o defecţiune la sistemele de control şi că echipajul a decis să zboare la Aktau după ce a primit informaţii privind vremea rea, a spus Karabayev. Ulterior, dispecerul a spus că ”un rezervor de oxigen a explodat în cabina pasagerilor, iar aceştia şi-au pierdut cunoştinţa”, potrivit lui Karabayev.

În timp ce echipajul Azerbaijan Airlines a făcut două încercări de a ateriza la aeroportul din Aktau, avionul a deviat de la curs şi a pierdut legătura cu dispecerii când s-a prăbuşit, a spus Karabayev.

Flightradar24 a arătat, într-o postare pe reţelele sociale, că aeronava a fost ”expusă bruiajului GPS şi interferenţelor în apropiere de Groznîi”. Bruiajul GPS poate afecta semnificativ abilitatea unui avion de a naviga şi de a comunica, a afirmat Flightradar24, creând potenţiale riscuri de siguranţă.

Datele şi imaginile video cu prăbuşirea ”indică de asemenea posibile probleme de control ale aeronavei”, a adăugat Flightradar24.

Câţi au supravieţuit prăbuşirii?

Cel puţin 38 dintre cei 67 de oameni aflaţi la bordul avionului au murit în urma prăbuşirii, au confirmat autorităţile din Kzahstan, inclusiv doi piloţi şi un însoţitor de zbor.

Circa 29 de supravieţuitori, dintre care doi copii, au fost scoşi din epavă, a afirmat premierul adjunct din Kazahstan, Kanat Bozumbayev.

Passenger plane crashes as it comes into land. #riyadh #Christmas #MerryChristmas #planecrash pic.twitter.com/eorW23GHKk

Dintre cei aflaţi la bord, 37 de pasageri erau cetăţeni din Azerbaidjan şi 16 erau din Rusia, alături de şase din Kazahstan şi trei din Kîrgîstan, potrivit datelor preliminare de la Ministerul Transporturilor din Kazahstan.

Joi, vice-ministrul Sănătăţii din Kazahstan, Timur Muratov, a afirmat că nouă cetăţeni ruşi şi 14 cetăţeni din Azerbaidjan au fost repatriaţi în ţările lor, potrivit presei de stat din Kazahstan.

Şase pacienţi erau trataţi la Aktau, între care trei cetăţeni din Azerbaidjan şi trei din Kîrgîstan, a spus el. Patru dintre cei şase sunt la Terapie Intensivă, iar starea unui pacient rămâne extrem de gravă şi instabilă, a adăugat el.

Ce a cauzat prăbuşirea?

Filmările şi imaginile cu avionul după ce s-a prăbuşit arată perforaţii în corpul acestuia care arată similar cu avariile provocate de şrapnel sau resturi. Cauza acestor găuri nu a fost confirmată.

Azerbaijan Airlines a declarat iniţial AZERTAC că incidentul a fost cauzat de ciocnirea avionului cu un stol de păsări, a relatat publicaţia. Şi Agenţia Federală de Transport Aerian din Rusia a afirmat că avionul s-a prăbuşit după ce a lovit păsări.

Cu toate acestea, Andrei Kovalenko, şeful Centrului de Combatere a Dezinformării din Ucraina, parte din Consiliul Naţional de Securitate şi Apărare din Ucraina, a contrazis aceste informaţii, afirmând, pe reţelele sociale, că avionul a fost ”doborât de un sistem de apărare aeriană rusesc”.

Prăbuşirea a venit la scurt timp după ce au avut loc atacuri cu drone ucrainene în sudul Rusiei. Activitatea dronelor a mai închis, în trecut, aeroporturi din zonă şi cel mai apropiat aeroport rusesc aflat pe ruta de zbor a avionului era închis miercuri dimineaţă.

”Rusia trebuia să închidă spaţiul aerian deasupra Groznîi, dar nu a făcut-o”, a spus Kovalenko, speculând că autorităţile vor încerca să acopere adevăratul motiv al prăbuşirii, inclusiv găurile din avion, pentru că ar fi ”neconvenabil” să dea vina pe Rusia.

✈️🛠️ Fuselage shows damage resembling air defense fragments or striking elements.

👂 A survivor reports hearing an explosion outside before the crash.

🐦 Preliminary Cause: Rosaviatsia suggests a bird collision as the likely reason.#PlaneCrash #KazakhstanPlaneCrash https://t.co/hgffGdu9FM pic.twitter.com/YmnNp4dDA8