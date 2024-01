Primele fotografii de la locul prăbușirii avionului rusesc Il-76 din regiunea Belgorod au fost publicate pe internet. Ceea ce este de remarcat faptul că nu există urme de corpuri umane împrăștiate pe câmp, scrie Focus.

Expertul militar Alexander Kovalenko scrie despre acest lucru pe Telegram, respingând falsul propagandei ruse că avionul ar fi transportat 65 de prizonieri ucraineni pentru schimb.

"Prizonierii nu sunt transportați cu avionul! Mai mult decât atât, potrivit Ministerului rus al Apărării, pentru 65 de prizonieri au fost doar 3 (!!!) escorte!", a scris expertul.

Împreună cu echipajul, la bord se aflau 74 de persoane, conform Ministerului rus al Apărării, dar nici un singur corp găsit pe teren unde s-a prăbușit. În carlingă erau 6 membri ai echipajului.

Presa ucraineană scrie că la bordul avionului erau rachete pentru sistemul de apărare aeriană S-300. Această versiune este confirmată de faptul că nu a mai rămas nimic din avion după cădere, iar părți din fuzelajul acestuia au fost împrăștiate pe câmp, după cădere și impactul cu solul, a avut loc și o detonare puternică a muniției.

🚨Russian military transport plane IL-76MD was shot down over Belgorod. It was carrying 65 Ukrainian prisoners of war.

Ukrainian sources claim it was transporting S-300, very unlikely because they are always transported by Antonov An-124 which is a larger cargo (see 3rd photo) pic.twitter.com/4DkTQbreoU