Un avion F-35 al armatei americane a ratat aterizarea la o bază militară din nordul Texasului, pilotul reușind să se catapulteze în siguranță, relatează AP.

Incidentul, care a avut loc joi pe pista comună de la Naval Air Station Joint Reserve Base din Fort Worth, a fost filmat de martori. În video se vede cum avionul de luptă F-35B al Marine Corps coboară încet în linie dreaptă, în spatele lui fiind vizibil fumul, atinge pista cu partea din față și începe să se rotească.

F-35B poate să decoleze și să aterizeze vertical, la fel ca un elicopter.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO