Momentul teribil când un avion se prăbușește pe o autostradă aglomerată, după ce a atins liniile de electricitate și a luat foc VIDEO

Un om a murit și mai mulți au fost grav răniți după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe o autostradă aglomerată în apropiere de Talca, în Chile.

Martorii au surprins momentul în care avionul de mici dimensiuni a încercat să aterizeze de urgență pe autostradă, însă a lovit liniile de electricitate, a luat foc și s-a prăbușit.

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn