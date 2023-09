Accident aviatic în Brazilia. 14 oameni au murit în avionul prăbușit VIDEO

Paisprezece persoane au murit, sâmbătă, după ce un avion s-a prăbuşit în nordul statului Amazonas, din Brazilia, a declarat guvernatorul Wilson Lima, citat de Reuters.

Accidentul a avut loc în provincia Barcelos, la aproximativ 400 km de capitala statului, Manaus.

"Regret profund moartea celor 12 pasageri şi a celor doi membri ai echipajului care au fost victimele accidentului aviatic de sâmbătă din Barcelos", a declarat Wilson Lima, guvernatorul statului Amazonas pe X, cunoscut anterior ca Twitter. "Echipele noastre au lucrat încă de la început pentru a oferi sprijinul necesar. Condoleanţe şi rugăciunile mele se îndreaptă către familiile şi prietenii lor."

Compania aeriană Aerotaxi din Manaus a confirmat că a avut loc un accident şi că investighează, dar nu a oferit alte detalii.

"Contăm pe respectul pentru intimitatea celor implicaţi în aceste momente dificile şi vom fi disponibili pentru a oferi toate informaţiile şi actualizările necesare pe măsură ce ancheta avansează", se arată în declaraţia companiei.

Unele instituţii media braziliene au relatat că printre cei decedaţi se află cetăţeni americani.

