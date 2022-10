Momentul când un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, în Italia. La bord se aflau doi oameni VIDEO

Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prăbuşit joi, 27 octombrie, pe muntele Etna, relatează AFP.

Autoritățile italiene au transmis că sunt în curs de desfășurare căutările pentru găsirea celor doi piloți.

”La prânz, un avion Canadair al pompierilor s-a prăbuşit în timp ce era angajat în stingerea unui incendiu de pădure din zona Monte Calcinera, în provincia Catania (Sicilia)”, au indicat serviciile de pompieri într-un tweet.

