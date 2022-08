Autoritățile din Bistrița-Năsăud sunt în alertă duminică dimineață, 28 august, după ce a fost anunțat că un avion ușor s-ar fi prăbușit.

Au fost anunțate două victime, dintre care una ar fi in stare gravă.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, echipajele au fost anunțate că un avion ușor a căzut în lacul Colibița.

La fașa locului au fost alocate mai multe resurse din cadrul ISU Bistrița Năsăud, precum și elicopterul SMURD.

Din primele informații, există doua victime, din care una inconștientă, potrivit romania24.ro.

Un alt avion cu două persoane la bord s-a prăbuşit sâmbătă, 27 august, pe câmp, în judeţul Giurgiu. Cei doi pasageri au murit.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis, sâmbătă seara, printr-un comunicat de presă, că procurorii au început urmărirea penală în legătură cu incidentul aviatic din Giurgiu.

Avionul îl avea la manşă pe Valentin Anghel, fost pilot de linie. Bărbatul de 54 de ani se urcase împreună cu o elevă de 28 de ani în aeronavă. Fără plan de zbor anunţat, cei doi au decolat de pe Aerodromul din Letca Nouă.

“Un avion de mici dimensiuni a fost identificat prăbuşit în pădurea din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, victimele fiind o persoană de sex feminin şi o persoană de sex masculin. În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 112 şi art. 116 alin. 1 lit. a, b, c ambele raportate la art. 122 şi art. 114 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 115 alin. 1 din Legea nr. 21/2020 privind Noul Cod Aerian al României, art. 192 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal”, se arată în comunicatul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Ads