Un avion s-a prăbușit peste un parc de locuințe, în SUA. Autoritățile anunță mai mulți morți VIDEO

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit joi peste un parc de locuinţe mobile în Clearwater, Florida, în sud-estul SUA, provocând moartea mai multor persoane, au anunţat autorităţile locale, informează vineri AFP.

”Pot confirma că sunt mai mulţi morţi, atât în aparat, cât şi în interiorul unor locuinţe mobile”, a declarat şeful de pompieri din sector, Scott Ehlers, în cadrul unei conferinţe de presă.

There’s been a plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Prayers that everyone is safe. pic.twitter.com/mxZZ2N4Msb — Lucky (@TheMagaHulk) February 2, 2024

Accidentul s-a produs la orele locale 19:00 (00:00 GMT vineri), la scurt timp după ce un aeroport vecin a primit un mesaj de alertă privind un avion în dificultate, a precizat Ehlers.

🚨#BREAKING: A small plane has crashed into trailer park with reports of multiple people injured ⁰ 📌#Clearwater | #Florida Ads Currently, numerous firefighters and other emergency crews are responding to a second-alarm fire after a small plane crashed into a trailer park… pic.twitter.com/8BRTwY1tsy — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2024

Pompierii s-au deplasat rapid spre vastul parc de locuinţe mobile din Bayside Waters şi au putut stinge incendiile cauzate de căderea aparatului de zbor.

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say "several" people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShN pic.twitter.com/bZZ9buhRxU — ABC News (@ABC) February 2, 2024

Avionul a căzut peste una dintre locuințele mobile, alte trei fiind cuprinse de flăcări, potrivit şefului de pompieri. Locuitorii altor case şi-au putut părăsi în siguranţă locuinţele.

Avionul de mici dimensiuni era un aparat monomotor de tip Beechcraft Bonanza V35, au raportat media locale, citând FAA, agenţia federală însărcinată cu reglementarea aeriană în SUA. Pilotul ar fi semnalat o pană la motor înainte de accident, potrivit aceleiaşi surse.