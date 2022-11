3 oameni și peste 50 de câini au scăpat ca prin minune după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit, în SUA VIDEO

Trei persoane şi 53 de câini au scăpat cu viaţă printr-o adevărată minune după ce, din motive încă neelucidate, avionul în care se aflau s-a prăbuşit pe un teren de golf înzăpezit din statul american Winconsin, relatează The Guardian.

Aeronava, transporta de la New Orleans câinii fără stăpân ce urmau să fie transferaţi către diverse adăposturi, a ajuns pe terenul de golf Western Lakes din Pewaukee, la aproximativ 40 de minute de Milwaukee.

Aeronava a fost grav avariată după ce a trecut printre pâlcurile de copaci întâlniţi în cale în momentul aterizării de urgenţă. Aripile i-au fost rupte în întregime şi peste 1.000 de litri de kerosen s-au scurs din rezervoare.

Nu este clar ce a determinat prăbuşirea avionului, care este investigată de Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor şi de Administraţia Federală a Aviaţiei.

Muncitorii care se aflau pe terenul de golf au sărit în ajutor pentru a ajuta oamenii şi câinii să iasă din epavă.

Toţi câinii, precum şi cele trei persoane aflate la bord au suferit răni, dar viaţa nu le este în pericol.

A plane carrying three people and more than 50 dogs crashed on a golf course in Wisconsin and not a single life was lost. The dogs were reportedly being transferred from Louisiana to ease overcrowding in shelters. pic.twitter.com/ww4lvv6g2F