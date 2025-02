Încă un incident aviatic înspăimântător. Momentul în care un avion de mici dimensiuni se prăbușește peste mașinile de pe un bulevard intens circulat VIDEO

Doi oameni au murit și doi au fost răniți după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit vineri, 7 februarie, peste mașinile care se aflau pe Bulevardul Marques de Sao Vicente din Sao Paulo, foarte circulat, a informat departamentul de pompieri.

EFE relatează că avionul de mici dimensiuni a căzut peste un autobuz public, care a luat foc, potrivit imaginilor transmise de postul de televiziune Globo, care a filmat în direct momentul în care o persoană este transportată către o ambulanță.

VIDEO: PLANE CRASHES INTO BUS DURING EMERGENCY LANDING IN SAO PAULO CITY https://t.co/IrMZVNCFOH pic.twitter.com/yurzmqn59S

Incidentul a dus la închiderea Bulevardului Marques de Sao Vicente, o arteră situată în zona vestică a celui mai mare oraș din Brazilia, în apropierea unui aeroport pentru avioane de mici dimensiuni de unde se presupune că ar fi decolat avionul prăbușit, potrivit Globo.

BREAKING: Passenger plane falls out of the sky in Sao Paulo, Brazil according to local media.

At the moment, it is not clear how many people were on board but the plane has the capacity to carry dozens of people.

The local fire department confirmed the plane fell in the city of… pic.twitter.com/BOlD34eCcj