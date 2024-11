Un avion cargo s-a prăbușit într-o zonă rezidențială. Incendiu uriaș la locul incidentului VIDEO

Un avion cargo DHL s-a prăbuşit luni, 25 noiembrie, în apropierea aeroportului din Vilnius, în jurul orei 03:30 GMT, au declarat pentru Reuters purtătorii de cuvânt ai aeroportului din Vilnius şi poliţiei lituaniene.

O persoană a murit.

Potrivit aerotime.aero, site-ul de urmărire a zborurilor FlightAware arată că aeronava cargo a decolat de pe Aeroportul Leipzig/Halle (LEJ) la ora 03:08 CET.

Postul local de ştiri Delfi Plus informează că aeronava s-a prăbuşit pe strada Žirnių, într-o zonă rezidenţială, pe o clădire rezidenţială cu două etaje, şi a provocat un incendiu.

Se pare că în aeronavă se aflau patru persoane: doi piloţi şi doi angajaţi DHL.

Salvatorii au reuşit să elibereze un pilot din carlingă, iar acesta şi-a recăpătat cunoştinţa. Alte două persoane au fost preluate pentru îngrijiri medicale de urgenţă. O persoană a fost declarată decedată.

Toate persoanele din casa pe care s-a prăbuşit avionul au supravieţuit.

