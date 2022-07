Avionul ucrainean care s-a prăbușit sâmbătă noapte, 16 iulie, în apropiere de Kavala, port în nordul Greciei, ar fi avut o defecțiune la motor, anunță Twitter Nexta. Autoritățile elene susțin că pilotul ar fi transmis un apel de urgență înainte de prăbușire.

O sursă cu rang înalt din Aviația civilă din Iordania susține că itinerariul zborului includea o oprire pentru realimentare pe Aeroportul Internațional Regina Alia din acest stat, anunță digi24.

Potrivit sursei citate, autoritățile elene au declarat duminică dimineață jurnaliștilor că pompierii „simțeau cum le ard buzele” și un praf alb plutea în aer:

„Nu știm ce ne afecta”, a declarat coordonatorul brigadei de pompieri, Marios Apostolidis.

Oficiali de la Kiev declară că toți cei opt membri ai echipajului care au murit erau cetățeni ucraineni, scrie presa greacă.

Ministrul sârb al Apărării, Nebojsa Stefanovic, a declarat, într-o conferință de presă, că avionul prăbușit transporta 11,5 tone de echipament militar, iar destinația sa finală era Bangladesh, arată site-ul elen www.amna.gr.

