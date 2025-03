Un avion militar s-a prăbușit în China. Momentul a fost filmat de un amator VIDEO

Un avion militar chinez s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în sudul provinciei Hainan, în timpul unui zbor de antrenament. Potrivit Marinei Armatei Populare de Eliberare, citată de Reuters, pilotul a reușit să se parașuteze în siguranță.

Imaginile apărute pe rețelele de socializare surprind momentul în care aeronava militară se prăbușește și ia foc.

Pilotul, care s-a salvat prin parașutare, a fost recuperat de localnicii din zonă.

"Nu au existat victime la locul accidentului", a transmis Comandamentul teatrului de sud al Marinei PLA.

