Doi morți și mai mulți răniți după ce un avion s-a prăbușit peste o clădire comercială. Unde a avut loc tragedia VIDEO

Două persoane și-au pierdut viața și 18 au fost rănite în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni peste o clădire comercială din sudul Californiei, conform oficialilor citați de BBC.

Zece dintre răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, a anunțat Departamentul de Poliție Fullerton joi după-amiază într-o postare pe platforma X. Alte opt persoane au primit tratament la fața locului și au fost externate.

Avionul, un model cu un singur motor Van's RV-10, s-a prăbușit la ora locală 14:15 PST (20:15 GMT), potrivit Administrației Federale pentru Aviație (FAA).

Oficialii nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele accidentului. Nu este încă clar dacă cele două persoane decedate se aflau la bordul aeronavei sau lucrau în clădire. Poliţia a afirmat că evacuează clădirile din zonă şi cere oamenilor să stea departe de locul prăbuşirii.

Congresmanul Lou Correa, care reprezintă zona Orange County, situată la circa 40 de kilometri sud de Los Angeles, a afirmat că imobilul care a fost lovit este o fabrică de mobilă.

Într-o postare pe X, Correa a declarat că 12 dintre victime, cel puţin, sunt muncitori din fabrică.

Fotografii făcute din aer arată părţi ale avionului în interiorul clădirii. Prăbuşirea a provocat şi un incendiu care a fost stins de pompieri.

Imaginile surprinse de camerele de securitate ale unei clădiri de peste drum arată o explozie puternică, potrivit presei locale.

”Oamenii sunt şocaţi de situaţie”, a declarat martorul Mark Anderson pentru KRCA-TV.

”A fost o bubuitură puternică şi apoi cineva a ieşit şi a spus: Doamne, clădirea a luat foc”, a arătat el.

