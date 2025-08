Un avion cu 50 de persoane la bord, inclusiv copii, s-a prăbușit în Rusia VIDEO

Un avion rusesc, cu aproape 50 de persoane la bord, inclusiv copii, a dispărut în estul Rusiei. Controlorii de trafic aerian au pierdut contactul cu piloții avionului An-24, iar o operațiune de căutare este în curs de desfășurare, a declarat guvernatorul regional.

Avionul, operat de compania aeriană Angara, cu sediul în Siberia, a fost depistat pe radar în timp ce se apropia de destinația sa, Tynda, un oraș din regiunea Amur, la granița cu China. Guvernatorul regional, Vasili Orlov, a declarat că, conform datelor preliminare, la bord se aflau 43 de pasageri, inclusiv cinci copii, și șase membri ai echipajului, arată Reuters.

✈️🚨 Passenger plane crashes in Russia’s Amur region — over 40 people on board

A Soviet-made Antonov An-24 aircraft operated by Angara Airlines disappeared from radar near the town of Tynda while attempting a second landing approach. Emergency crews later found the burning… pic.twitter.com/MOO08NTbEP