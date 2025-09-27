Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Iași, lângă o unitate militară. La bord se afla un consilier local AUR

Un avion de mici dimensiuni, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, în apropierea unei unități militare din localitatea Dancu, o suburbie a municipiului Iași.

UPDATE 18.47 Potrivit unor surse în avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi. El a fost rănit şi este transportat la spital.

Medicii susţin că una dintre victime are 55 de ani şi a suferit arsuri de gradele trei-patru la membrele inferioare şi de gradele doi-trei în zona abdomenului şi a toracelui inferior.

Cealaltă victimă, un bărbat de 51 de ani, a suferit mai multe traumatisme, inclusiv o contuzie toraco-abdominală.

Cei doi bărbaţi răniţi au fost transportaţi în Unitatea Primiri Urgenţe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi.

Știre inițială

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa, a declarat, pentru AGERPRES, că cele două persoane aflate la bord au fost găsite conștiente și sunt evaluate medical de echipajele sosite la fața locului.

'Deocamdată nu avem mai multe informații decât că victimele sunt conștiente, stabile. La fața locului s-au deplasat echipaje ISU, două ambulanțe și un echipaj SMURD. Vor fi aduși la Spitalul 'Sf. Spiridon', a precizat, pentru AGERPRES, coordonatorul UPU - SMURD, dr. Diana Cimpoeșu.

