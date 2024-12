Ipoteză bombă în cazul avionului azer prăbușit în ziua de Crăciun în Kazahstan. Analist în aviație: „Pot fi văzute pagube cauzate de o rachetă sol-aer” VIDEO

O nouă ipoteză este înaintată în spațiul public de către Babak Taghvaee, un analist specializat în aviație, aceea că avionul companiei aeriene Azerbaijan Airlines ar fi fost doborât de o rachetă sol-aer în Groznîi, Rusia.

Avionul s-a prăbușit miercuri, 25 decembrie, în Aktau, Kazahstan.

#BREAKING: 4K-AZ65, an Embraer ERJ-190AR of the #Azerbaijan Airlines which crashed in #Aktau, #Kazakhstan today might have been hit by a surface-to-air missile in #Grozny, #Russia.

Damages caused by shrapnel of a surface-to-air missile which exploded near the tail section of… pic.twitter.com/YXjr4Ykj7p