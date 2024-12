Imagini șocante din avionul prăbușit. Un pasager și-a filmat ultimele clipe înainte de impact, ca să-i trimită un mesaj soției VIDEO

Un avion de pasageri cu 72 de persoane la bord s-a prăbușit în apropierea orașului Aktau din Kazahstan. Incidentul teribil a avut loc miercuri, 25 decembrie, în prima zi de Crăciun.

Imagini din interiorul avionului au fost surprinse de un pasager înainte ca acesta să se prăbușească în Aktau, scrie NEXTA.

Conform presei ruse, unul dintre pasageri a reușit să trimită soției imagini din interiorul avionului înainte ca acesta să cadă. În videoclipuri se pot observa măștile de oxigen căzute, iar oamenii se aud cum spun rugăciuni.

❗️ Breaking: Footage from inside the airplane (Azerbaijan Airlines) a few moments before it crashed in Aktau

According to Russian media, one of the passengers threw these images to his wife as soon as he realized that the plane was falling. In the video you can hear people… pic.twitter.com/GKne8Rjlvd