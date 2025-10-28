Avion cu turiști străini, prăbușit în Kenya. Toți pasagerii și-au pierdut viața FOTO/VIDEO

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:04
Avionul prăbușit în Kenya Foto: Captură video/X/@rapid_reveal

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață, 28 octombrie, în Kenya, la scurt timp după decolare. Aeronava se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara.

Autoritățile locale se tem că cei 12 pasageri care se aflau la bord și-au pierdut viața, potrivit CNN.

Conform autorităților, avionul s-a prăbușit într-o zonă deluroasă și împădurită, la circa 40 de kilometri de pista de aterizare Diani.

Comisarul comitatului Kwale, Stephen Orinde a spus pentru Associated Press că pasagerii erau „toți turiști străini” și că naționalitățile acestora vor fi confirmate ulterior.

Ce se știe despre aeronava prăbușită

În urma tragediei, Autoritatea Aviației Civile din Kenya a transmis că avionul de tip

Cessna Caravan transporta 12 persoane. El s-a prăbușit la câteva minute după decolare și a fost cuprins de flăcări.

Martorii oculari spun că s-a auzit o bubuitură puternică și că atunci când au ajuns la locul incidentului au găsit rămășite umane de nerecunoscut.

Ce spune compania aeriană

Compania aeriană Mombasa Air Safari a confirmat colaborarea cu Autoritatea Aviației Civile pentru investigarea cauzelor tragediei.

Rezervația Națională Maasai Mara este printre cele mai populare destinații turistice din Kenya și mai este cunoscută pentru migrația anuală a gnuilor ce vin din Serengeti, Tanzania.

