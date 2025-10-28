Avion cu turiști străini, prăbușit în Kenya. Toți pasagerii și-au pierdut viața FOTO/VIDEO

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață, 28 octombrie, în Kenya, la scurt timp după decolare. Aeronava se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara.

Autoritățile locale se tem că cei 12 pasageri care se aflau la bord și-au pierdut viața, potrivit CNN.

Conform autorităților, avionul s-a prăbușit într-o zonă deluroasă și împădurită, la circa 40 de kilometri de pista de aterizare Diani.

Comisarul comitatului Kwale, Stephen Orinde a spus pentru Associated Press că pasagerii erau „toți turiști străini” și că naționalitățile acestora vor fi confirmate ulterior.

MOMBASA AIR SAFARI CRASH KILLS 11, SPARKS SAFETY CALLS IN KENYA A Cessna 208B crash near Kwale killed 11 tourists en route to Maasai Mara, with heavy mist likely to blame. The wreckage marks a blow to Kenya's safari tourism and revives concerns over coastal flight risks. With… pic.twitter.com/0asQlseOEb — Naeem Aslam (@NaeemAslam23) October 28, 2025

Ce se știe despre aeronava prăbușită

În urma tragediei, Autoritatea Aviației Civile din Kenya a transmis că avionul de tip

Cessna Caravan transporta 12 persoane. El s-a prăbușit la câteva minute după decolare și a fost cuprins de flăcări.

Martorii oculari spun că s-a auzit o bubuitură puternică și că atunci când au ajuns la locul incidentului au găsit rămășite umane de nerecunoscut.

✈️Plane Crash in Kenya 🇰🇪 A Cessna Caravan (5Y-CCA) operated by Mombasa Air Safari crashed in Kwale County En route from Diani to Kichwa Tembo Lodge near Maasai Mara All 12 onboard dead, mostly foreign #tourists#planecrash #KenyaIn2055 #Kenya #MainaAndKingangi #همسه_صباحيه pic.twitter.com/WxIkfUwbLD — Rapid Reveal (@rapid_reveal) October 28, 2025

Ce spune compania aeriană

Compania aeriană Mombasa Air Safari a confirmat colaborarea cu Autoritatea Aviației Civile pentru investigarea cauzelor tragediei.

Rezervația Națională Maasai Mara este printre cele mai populare destinații turistice din Kenya și mai este cunoscută pentru migrația anuală a gnuilor ce vin din Serengeti, Tanzania.

