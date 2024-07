Un avion de pasageri s-a prăbușit în apropiere de Moscova. Aeronava a explodat FOTO/VIDEO

Un avion de pasageri Sukhoi Superjet SSJ-100 s-a prăbuşit vineri, 12 iulie, la sud-est de capitala rusă Moscova în timpul unui zbor-test fără pasageri, la bord aflându-se doar trei membri ai echipajului, presupuşi decedaţi în urma accidentului, relatează agenţiile ruse de presă, citate de AFP şi Reuters.

Avionul s-a prăbuşit într-o zonă împădurită şi a explodat; potrivit datelor preliminare, echipajul a murit, au transmis serviciile de urgenţă.

Footage of the wreckage of the Sukhoi Superjet 100LR airplane that crashed in the Moscow region

Three crew members were killed.

According to preliminary information, the cause of the crash was engine failure. Spare parts for the engine were no longer supplied due to sanctions. pic.twitter.com/94Eewmzj8M