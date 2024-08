Un avion de tipul ATR-72 s-a prăbușit vineri, 9 august. În imaginile postate pe rețelele sociale se vede că după câteva momente izbucnește un incendiu la fața locului. Incidentul a avut loc în Vinhedo, São Paulo, Brazilia.

UPDATE 21.08 Avionul de tip ATR-72 operat de compania aeriană Voepass Linhas Areas se afla în drum de la Cascavel, în statul Parana, la Guarulhos, în Sao Paulo, a relatat site-ul G1, citând Voepass, arată news.

Compania aeriană a precizat că 58 de pasageri şi patru membri ai echipajului erau la bord.

Pompierii din statul Sao Paulo au confirmat pe reţelele sociale că un avion s-a prăbuşit în Vinhedo şi că au trimis şapte echipaje în regiunea accidentului.

Știre inițială

Avionul ATR-78 (înmatriculat PS-VPB) aparținea companiei Voepass și efectua zborul 2Z-2283 de la Cascavel la Guarulhos, potrivit airlive.net.

Aeronava a fost văzută cum se prăbușește lângă o zonă de case. Ar fi vorba despre 68 de persoane la bord.

Avionul a fost livrat în 2010 companiei Belle Air Europe.

❗️✈️💥🇧🇷 - Images from the crash site of a Voepass Linhas Aéreas ATR 72-500 plane, which was heading from Cascavel (CAC) to São Paulo (GRU) and crashed recently in the Capela neighborhood, in Vinhedo, Brazil.

There is still no information about victims. pic.twitter.com/p2g5Bdm9b5