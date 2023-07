Şase persoane au murit într-o catastrofă aviatică. Manevrele piloților înaintea incidentului

Toate cele şase persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni aparţinând unei corporaţii au murit după ce aeronava s-a prăbuşit şi a ars pe un câmp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, sâmbătă dimineaţa devreme, au anunţat autorităţile locale şi federale.

Aeronava, un avion de afaceri Cessna C550, venea dinspre Las Vegas şi s-a prăbuşit în apropierea aeroportului French Valley, la circa 140 de km sud de Los Angeles, în jurul orei locale 4:15 a.m. (11.15 ora României), a precizat Administraţia Federală a Aviaţiei într-un comunicat.

Detalii despre pasageri nu au fost disponibile imediat.

O înregistrare video aeriană a presei locale arată rămăşiţe carbonizate sub forma unui avion de mici dimensiuni, pe un câmp situat peste drum de aeroportul French Valley.

Datele radar de pe site-ul de urmărire a zborurilor FlightAware arată că un singur avion de afaceri călătorea din Las Vegas spre French Valley în acel moment.

Avionul respectiv a făcut un tur în apropierea câmpului înainte de a coborî.

Biroul şerifului din comitatul Riverside, unde se află aeroportul French Valley, a declarat că oficialii care au răspuns la accident au găsit aeronava complet cuprinsă de flăcări pe câmp, iar cei şase ocupanţi au fost declaraţi morţi la faţa locului.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor va investiga accidentul, a precizat FAA.

CALIFORNIA: A small jet plunged into a field near an airport in Murrieta, killing all six people on board - the second plane crash in the area in less than a week. pic.twitter.com/bz3TQuZQ2I