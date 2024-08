Cum s-a salvat în ultimul moment un bărbat care trebuia să călătorească cu avionul prăbușit în Brazilia, în care toți cei 61 de pasageri au murit VIDEO

Un grup de pasageri care nu a reușit să urce la timp în avionul care s-a prăbușit în Sao Paulo au avut norocul să scape de tragedie. Conform CNN, aceștia au mers la poarta greșită, iar un bărbat a declarat pentru Globo că aproximativ 10 persoane au pierdut zborul înainte ca aeronava să decoleze.

„Mi-au spus: 'Domnule, nu vă urcați în acest avion pentru că am depășit deja limita de îmbarcare'. Chiar i-am presat un pic. 'Domnule, urcați-mă în avionul ăsta, trebuie să plec', iar el mi-a spus: 'Nu se poate, ceea ce pot face este să vă reprogramez zborul'”, a povestit bărbatul, adăugând că după ce a aflat că avionul s-a prăbușit a simțit o imensă ușurare: „Îmi tremură picioarele; numai Dumnezeu știe cum mă simt. Slavă Domnului că nu ne-am urcat în acel avion!”, a declarat bărbatul, potrivit Antena3.

Accidentul aviatic tragic a avut loc în orașul Vinhedo, Brazilia, unde avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială, provocând moartea a 61 de persoane aflate la bord. Cauza exactă a tragediei rămâne neclară, iar autoritățile braziliene au deschis o anchetă. Președintele Luiz Inácio Lula da Silva a declarat trei zile de doliu național și a ținut un moment de reculegere pentru victime.

Avionul, care zbura de la Cascavel la Guarulhos, nu a prezentat probleme tehnice, iar piloții erau calificați corespunzător. „Ce încercăm noi să facem acum, cât de bine putem, având în vedere că nu putem să-i readucem la viață pe acești oameni, este să oferim cel mai bun și mai rapid răspuns și, peste toate, prin investigații amănunțite, să aflăm adevăratul motiv din spatele accidentului”, a declarat Guilherme Derrite, de la departamentul de siguranță publică din Sao Paulo.

#Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva has declared three days of mourning following the plane crash that claimed the lives of 61 people on Friday. pic.twitter.com/yvshVXxpJn