Tragedie la un spectacol aerian: Doi piloți au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni VIDEO

Un accident aviatic grav a avut loc duminică în timpul unui spectacol aerian din Córdoba, Argentina. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și a luat foc la impactul cu solul, iar ambii piloți aflați la bord și-au pierdut viața.

Potrivit martorilor, aeronava, un aparat privat care nu figura pe lista oficială a prezentărilor, ar fi pierdut controlul în zbor, intrând în picaj înainte de prăbușire. Impactul a fost urmat de o explozie puternică.

Serviciile de urgență au intervenit rapid, iar zona a fost izolată. Incendiul provocat de prăbușire a fost stins, iar cei doi piloți au fost transportați la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Autoritățile nu au făcut publice, deocamdată, numele victimelor. Primele rapoarte sugerează că este vorba despre doi bărbați din Santa Fe.

Forțele de ordine au confirmat că nicio altă persoană nu a fost rănită în urma accidentului. Spectacolul aerian a fost suspendat imediat după tragedie, iar o anchetă oficială este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii.

🇦🇷| A small aircraft crashed and burst into flames at an air festival in Córdoba, Argentina, killing both pilots. -The plane was not part of the main program, per local reports. Authorities are investigating the cause. pic.twitter.com/U6n9u7xFZw — Harsh RAJ (@rajh7930) September 14, 2025

