Un avion de război electronic E/A-18G Growler, care aparține marinei americane (US Navy), s-a prăbușit în Golful San Diego, California, în apropierea Insulei Shelter, aproape de o bază aeriană unde se pregătea să efectueze aterizarea. Potrivit informațiilor din presa americană, cei doi piloți au reușit să se catapulteze.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins imagini cu incidentul spectaculos.

