Un avion s-a răsturnat cu roțile în sus la aterizare din cauza condițiilor meteo. Sunt 18 persoane rănite VIDEO

Un avion al companiei americane Delta Air Lines s-a răsturnat spectaculos în timpul aterizării de luni, oprindu-se cu roțile în sus pe pista aeroportului din Toronto, Canada. Incidentul a provocat rănirea a 18 persoane, dintre care trei sunt în stare gravă, potrivit AFP.

Aeronava s-a oprit pe spate pe o pistă acoperită de un strat subțire de zăpadă. Imaginile surprinse la fața locului au arătat fum ieșind din coada parțial distrusă a avionului, precum și dintr-o aripă avariată, în timp ce un tun de apă direcționa un jet puternic asupra fuselajului.

Zborul, operat de Endeavour Air cu un avion Bombardier CRJ900 care transporta 80 de persoane, făcea legătura între Minneapolis, în statul american Minnesota, și Toronto, cel mai populat oraș al Canadei, când a avut loc accidentul la începutul după-amiezii, a indicat Delta Air Lines.

Deocamdată nu a fost oferită nicio explicație pentru cauza accidentului, în care nicio altă aeronavă nu a fost implicată.

'Ancheta începe. Este foarte important să nu speculăm. Ceea ce putem spune este că pista era uscată și nu a fost vânt lateral', a precizat simplu Todd Aitken, șeful pompierilor aeroportului, într-o conferință de presă.

Incidentul nu s-a soldat cu morți, dar 18 persoane au fost rănite, a mai afirmat el.

Aeroportul Toronto Pearson explicase mai devreme în cursul zilei că se confruntă cu vânt puternic și temperaturi scăzute, dar prevăzuse un trafic intens.

