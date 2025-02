Panică la Toronto. Un avion s-a răsturnat cu roțile în sus la aterizare. Există pasageri răniți VIDEO FOTO

Intervenție de urgență pe Aeroportul Pearson din Toronto, după un accident aviatic în care a fost a implicat un avion Delta Airlines. Acesta decolase de pe aeroportul internaţional din Minneapolis, SUA, şi transporta câteva zeci de persoane, relatează SkyNews.

Televiziunea CBC a relatat că avionul s-a răsturnat la aterizare, informează Reuters. Imaginile de la aeroport arată avionul Delta Airlines complet răsturnat, pe spate, pe pistă.

🚨 Breaking: A plane has just crashed—upside down—in Toronto. What are the odds of that happening? And with all these plane crashes lately, isn’t it time to start asking questions? Something isn’t adding up… pic.twitter.com/wXDoAZm2e2