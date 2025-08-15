Un avion rusesc s-a prăbușit în Marea Neagră, aproape de insula Șerpilor. Aeronava costa aproximativ 50 de milioane de dolari

Un avion de luptă al Rusiei s-a prăbușit în Marea Neagră, în zona Insulei Șerpilor.

Rămășițele avionului Su-30SM au fost recuperate, dar nu există informații despre soarta piloților, potrivit Kyiv Independent.

Conform serviciilor de informații ucrainene, contactul cu avionul s-ar fi pierdut în timpul misiunii din motive necunoscute.

Se pare că aeronava a fost dislocată la aerodromurile Saki sau Belbek din Crimeea și făcea parte din aviația navală a Flotei Mării Negre.

Canalul pro-Rusia Fighterbomber a confirmat indirect pierderea avionului de luptă printr-o fotografie însoțită de mesajul: „Și de fiecare dată, la revedere pentru totdeauna. Când pleci pentru o clipă...”, conform The Moscow Times.

Su-30SM este un avion de generația a patra. Este multifuncțional și a fost dezvoltat de Irkut Corporation.

Avionul de luptă poate efectua misiuni aer-aer și aer-sol, transportând până la 8.000 de kilograme de arme și, de asemenea, el este capabil de realimentare în zbor.

Kremlinul are aproximativ 130 de avioane Su-30SM. Fiecare este evaluat la circa 50 de milioane de dolari.

În data de 4 august, un atac cu drone al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) asupra aerodromului Saki a distrus un Su-30SM, a avariat altul și a lovit trei bombardiere tactice Su-24, dar și un depozit de muniție.

