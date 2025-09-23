Avion rusesc doborât după câteva minute într-o țară NATO. Lecția primită după ce i-a încălcat spațiul aerian

Autor: Daniel Groza
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 08:03
4844 citiri
Avion rusesc doborât după câteva minute într-o țară NATO. Lecția primită după ce i-a încălcat spațiul aerian
Un avion rusesc a fost doborât de Turcia/ FOTO:X/@front_ukrainian

În 2015, Turcia a dat un semnal ferm Moscovei după ce un avion de vânătoare F-16 a doborât un bombardier rus Su-24 care încălcase spațiul aerian al țării, în pofida avertismentelor repetate. Incidentul a marcat primul contact militar direct dintre un stat membru NATO și Rusia după Războiul Rece, amplificând tensiunile regionale.

Rusia continuă să testeze limitele NATO prin provocări aeriene deliberate. Zeci de drone Gerbera au fost lansate deasupra Poloniei, iar recent avioane de vânătoare MiG-31 au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, membru al Alianței Nord-Atlantice. Oficialii de la Tallinn susțin că pătrunderea nu a putut fi accidentală, în condițiile în care aparatele rusești aveau transponderele oprite, nu depuseseră planuri de zbor și nu comunicau cu dispeceratul, arată Defense Express.

Șefa Ministerului Apărării din Estonia, Dovilė Šakaliė, a avertizat că „Federația Rusă nu se limitează la a verifica granițele NATO” și că Alianța trebuie să trateze cu toată seriozitatea aceste incidente. Ea a amintit exemplul Turciei, care în urmă cu aproape un deceniu a doborât un avion rus ce încălcase spațiul aerian.

"I-au avertizat pe ruși"

Episodul a fost comentat și de ambasadoarea Estoniei în Ucraina, Anneli Kolk, la TSN.

„Situația din Turcia a fost puțin diferită. Da, i-au avertizat pe ruși de trei ori, apoi au fost doborâți de un avion de vânătoare turcesc, care nu se afla sub comanda NATO. Și în Estonia nu avem propriile noastre avioane de vânătoare - avioanele italiene erau în serviciu pe cer sub auspiciile NATO. Deci decizia ar trebui luată de NATO. Aceasta este o situație puțin diferită. Dar, bineînțeles, NATO ar trebui să reacționeze la acest lucru în timpul consultărilor”, a spus diplomatul.

Noiembrie 2015

Precedentul creat de Ankara în 2015 rămâne unul de referință. Atunci, un F-16 turcesc a doborât un bombardier rus Su-24 care încălcase spațiul aerian al țării, după ce primise 10 avertismente.

Punctul de „plecare” al incidentului este 2012, când forțele siriene au doborât un avion turcesc RF-4E, amintește Defense Express. Ulterior, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat o schimbare a atitudinii țării sale față de lupte, considerând orice mișcări „inutile” din partea Siriei o amenințare și reacționând în consecință.

În septembrie 2015, Rusia a început o operațiune de sprijinire a Armatei Arabe Siriene. Turcia a avertizat în repetate rânduri Moscova că va răspunde oricăror încălcări ale frontierelor țării. În dimineața zilei de 24 noiembrie a aceluiași an, un avion F-16 turcesc echipat cu o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM a doborât un avion rusesc Su-24 care se întorcea la baza aeriană Khmeimim.

Conform datelor publicate de Turcia, avioanele rusești au zburat mai mult de 2 km în spațiul aerian al țării și au rămas acolo 17 secunde, iar înainte de aceasta, în decurs de cinci minute au primit 10 avertismente prin care li se cerea schimbarea cursului.

Moscova a negat și atunci acuzațiile.

Mircea Lucescu a reacționat după retragerea lui Mitriță: ”Ce discuție să am? Să nu ajungă să regrete...”
Mircea Lucescu a reacționat după retragerea lui Mitriță: ”Ce discuție să am? Să nu ajungă să regrete...”
Alexandru Mitriță, jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni,...
Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român
Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român
Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a fost prima dată titular pentru Alanyaspor, în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, din etapa a șasea a campionatului Turciei. Ianis Hagi...
#avion rusesc, #Turcia, #reactie, #atac , #Turcia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe ganduri, dupa ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tatal lui Lamine Yamal nu s-a putut abtine si "a explodat", dupa ce Ousmane Dembele a castigat Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri
  2. Un tronson care leagă două orașe importante din România ratează termenul din PNRR și riscă să rămână nefinalizat. Avertisment de la Asociația Pro Infrastructură
  3. Coșmarul prin care a trecut o femeie după o operație estetică la sâni. „Asistentele s-au adunat în jurul meu și au zis că nu e posibil așa ceva”
  4. Românul care se află pe lista celor 17 europarlamentari care contează în actuala legislatură. Care este rolul său în Parlamentul European
  5. Avion rusesc doborât după câteva minute într-o țară NATO. Lecția primită după ce i-a încălcat spațiul aerian
  6. Trei palestinieni au fost executați public pe o stradă din orașul Gaza. „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toți colaboratorii” VIDEO
  7. Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un avion nu a putut ateriza din cauza unui controlor de trafic care a adormit
  8. Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO
  9. Aliații NATO, somație fără precedent pentru Rusia. "Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați"
  10. Donald Trump face noi declarații controversate. Leagă autismul de un medicament foarte utilizat și de vaccinuri