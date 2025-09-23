Avion rusesc doborât după câteva minute într-o țară NATO. Lecția primită după ce i-a încălcat spațiul aerian

În 2015, Turcia a dat un semnal ferm Moscovei după ce un avion de vânătoare F-16 a doborât un bombardier rus Su-24 care încălcase spațiul aerian al țării, în pofida avertismentelor repetate. Incidentul a marcat primul contact militar direct dintre un stat membru NATO și Rusia după Războiul Rece, amplificând tensiunile regionale.

Rusia continuă să testeze limitele NATO prin provocări aeriene deliberate. Zeci de drone Gerbera au fost lansate deasupra Poloniei, iar recent avioane de vânătoare MiG-31 au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, membru al Alianței Nord-Atlantice. Oficialii de la Tallinn susțin că pătrunderea nu a putut fi accidentală, în condițiile în care aparatele rusești aveau transponderele oprite, nu depuseseră planuri de zbor și nu comunicau cu dispeceratul, arată Defense Express.

Șefa Ministerului Apărării din Estonia, Dovilė Šakaliė, a avertizat că „Federația Rusă nu se limitează la a verifica granițele NATO” și că Alianța trebuie să trateze cu toată seriozitatea aceste incidente. Ea a amintit exemplul Turciei, care în urmă cu aproape un deceniu a doborât un avion rus ce încălcase spațiul aerian.

"I-au avertizat pe ruși"

Episodul a fost comentat și de ambasadoarea Estoniei în Ucraina, Anneli Kolk, la TSN.

„Situația din Turcia a fost puțin diferită. Da, i-au avertizat pe ruși de trei ori, apoi au fost doborâți de un avion de vânătoare turcesc, care nu se afla sub comanda NATO. Și în Estonia nu avem propriile noastre avioane de vânătoare - avioanele italiene erau în serviciu pe cer sub auspiciile NATO. Deci decizia ar trebui luată de NATO. Aceasta este o situație puțin diferită. Dar, bineînțeles, NATO ar trebui să reacționeze la acest lucru în timpul consultărilor”, a spus diplomatul.

Three russian fighter jets over Tallinn is one more hard proof that #EasternSentry is long due. NATOs border in the North East is being tested for a reason. We need to mean business. PS. Türkiye set an example 10 years ago. Some food for thought. — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) September 19, 2025

Noiembrie 2015

Precedentul creat de Ankara în 2015 rămâne unul de referință. Atunci, un F-16 turcesc a doborât un bombardier rus Su-24 care încălcase spațiul aerian al țării, după ce primise 10 avertismente.

Punctul de „plecare” al incidentului este 2012, când forțele siriene au doborât un avion turcesc RF-4E, amintește Defense Express. Ulterior, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat o schimbare a atitudinii țării sale față de lupte, considerând orice mișcări „inutile” din partea Siriei o amenințare și reacționând în consecință.

În septembrie 2015, Rusia a început o operațiune de sprijinire a Armatei Arabe Siriene. Turcia a avertizat în repetate rânduri Moscova că va răspunde oricăror încălcări ale frontierelor țării. În dimineața zilei de 24 noiembrie a aceluiași an, un avion F-16 turcesc echipat cu o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM a doborât un avion rusesc Su-24 care se întorcea la baza aeriană Khmeimim.

Conform datelor publicate de Turcia, avioanele rusești au zburat mai mult de 2 km în spațiul aerian al țării și au rămas acolo 17 secunde, iar înainte de aceasta, în decurs de cinci minute au primit 10 avertismente prin care li se cerea schimbarea cursului.

Moscova a negat și atunci acuzațiile.

