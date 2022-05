Cel puţin 14 pasageri şi trei membri ai echipajului de la bordul unei aeronave aparţinând unei companii aeriene indiene low-cost au fost răniţi în timpul unui zbor duminică seara din cauza unor turbulenţe atmosferice, au relatat luni media locale, informează agenţia Xinhua.

Avionul de pasageri Boeing 737 efectua un zbor între centrul financiar al Indiei, Mumbai, şi oraşul Durgapur din statul Bengalul de Vest, în estul ţării, potrivit postului NDTV.

Aeronava SpiceJet, având la bord 188 de pasageri, a fost afectată de turbulenţe puternice înainte de aterizarea pe aeroportul din Durgapur.

I was traveling in that flight. This video clip when everything started. Seat belts weren't fasten by many. I don't unfasten seat belt. That saved for sure. It was a horrifying experience, we were almost died. People were flying and hitting aircraft. They happened atleast thrice pic.twitter.com/oWKKKGsznp