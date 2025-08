Aterizare de urgență în SUA, după ce un avion a avut turbulențe „semnificative”. 25 de pasageri au ajuns la spital VIDEO

Douăzeci și cinci de persoane aflate la bordul unui zbor Delta Air Lines, care decolase de la Salt Lake City cu destinația Amsterdam, au fost spitalizate după ce avionul a întâmpinat turbulențe „semnificative” miercuri, 30 iulie, a anunțat compania aeriană, scrie ABC News.

Zborul Delta Air Lines 56, cu 275 de pasageri și 13 membri ai echipajului la bord, a fost deviat către Minneapolis-St. Paul și a aterizat în siguranță puțin înainte de ora 20:00, ora locală.

#BREAKING Video from MSP Airport Live stream shows the moment when Delta Airlines flight 56 landed at MSP after experiencing turbulence resulting in 25 passengers injured. pic.twitter.com/RxNWsImgDJ

Zborul era operat de un avion Airbus A330-900.

Pompierii și paramedicii din Minneapolis-St. Paul au intervenit pentru a acorda primul ajutor, a declarat Comisia Aeroporturilor Metropolitane.

