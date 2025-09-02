Bruierea GPS-ului avionului Ursulei von der Leyen pune războiul hibrid al lui Putin pe radarul Europei. NATO ia acest atac "foarte în serios", anunță Mark Rutte

Campania de război hibrid a Kremlinului și-a croit drum în fruntea agendei Europei. Un avion care îl transporta pe cel mai înalt oficial al continentului și-a pierdut sistemul de navigație GPS în timp ce zbura deasupra estului precaut al continentului în weekend și a fost forțat să aterizeze folosind hărți de hârtie, scrie NBC News.

Acesta a fost cel mai mediatizat caz de până acum, au declarat marți, 2 septembrie, oficiali și experți, al unei strategii rusești care nu numai că perturbă călătoriile, dar pune în pericol vieți.

Zborul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat în siguranță în Bulgaria, la mică distanță de teritoriul rusesc. Dar a zguduit temerile europene cu privire la presupusa interferență a Moscovei cu semnalele occidentale.

Odată o pacoste de fundal, problema a devenit o preocupare de securitate tot mai mare - escaladând odată cu războiul Moscovei în Ucraina - și determină continentul să se lupte pentru a se adapta.

NATO „lucrează zi și noapte”

Autoritățile bulgare au confirmat ulterior că semnalul satelitului care ghidează sistemul de navigație al avionului a fost neutralizat. Comisia Europeană a declarat că Bulgaria suspectează „o interferență flagrantă din partea Rusiei”.

Kremlinul nu a răspuns public, dar purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat pentru Financial Times, care a relatat inițial știrea, că informațiile sale sunt „incorecte”.

NATO ia bruiajul semnalelor GPS „foarte în serios” și „lucrează zi și noapte pentru a contracara acest lucru, pentru a-l preveni și pentru a se asigura că nu se va mai întâmpla”, a declarat marți, 2 septembrie, secretarul general Mark Rutte.

El a încadrat interferența semnalului ca parte a unei campanii mult mai ample care include tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică și un atac cibernetic asupra Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie.

Amenințarea din partea Rusiei „crește în fiecare zi”, a spus el.

Întreruperea serviciului avionului lui von der Leyen a adus problema în centrul atenției într-un moment în care Europa este deja îngrijorată de războiul din Ucraina și de efectele sale de propagare.

În timp ce piloții și căpitanii de nave se așteptau la întreruperi ocazionale în apropierea granițelor Rusiei sau a zonelor de conflict, în ultimii ani au apărut incidente.

Autoritatea Bulgară pentru Servicii de Trafic Aerian a declarat că a existat o „creștere notabilă” a incidentelor GPS, inclusiv bruiaj, de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

În iunie, 13 state membre ale Uniunii Europene au tras un semnal de alarmă cu privire la amenințările de bruiaj și falsificare a semnalelor care perturbă transportul aerian și maritim.

Conform unui document al UE, Polonia a înregistrat 2.732 de cazuri de interferență în ianuarie 2025, față de 1.908 la sfârșitul anului 2023. Lituania a înregistrat 1.185 de cazuri în aceeași lună, mai mult decât dublu față de cifra din martie 2024.

Documentul descrie interferențele „nu ca fiind incidente aleatorii, ci o acțiune sistemică, deliberată a Rusiei și Belarusului”.

Comandantul militar superior al Germaniei, generalul Carsten Breuer, a declarat luni, 1 septembrie, că a existat o creștere semnificativă a incidentelor de bruiaj GPS de la începutul războiului din Ucraina, adăugând că a experimentat personal acest lucru în două ocazii, o dată deasupra Mării Baltice și din nou în timpul unui exercițiu militar în Lituania.

Estonia, Lituania, Letonia, Suedia și Germania au declarat oficial o astfel de interferență drept o formă de război hibrid rusesc.

Polonia a înființat stații de monitorizare a coastelor pentru a urmări interferențele în timp real, în timp ce Italia a anunțat planuri de consolidare a securității zborurilor de stat, inclusiv clasificarea datelor de zbor și restricționarea accesului la urmărire și planuri de zbor.

Unele companii aeriene își actualizează procedurile pentru a pregăti echipajele pentru întreruperi extinse.

Eric Schouten, analist de informații și CEO al Dyami Security Intelligence, a declarat că incidentul nu a fost o „escaladare majoră”, explicând că piloții sunt acum instruiți să utilizeze sisteme de rezervă și să identifice falsificarea și bruiajul semnalelor.

În schimb, Rusia perturbă sistemele GPS pentru a „testa răspunsul NATO”, a spus el.

„NATO folosește o mulțime de instrumente și echipamente GPS pentru a zbura, pentru a ghida bombele”, a spus el, adăugând că astfel de interferențe pot afecta și dispozitivele mobile și serviciile precum Google Maps.

„În Polonia, în țările baltice sau în Suedia, să te bazezi pe GPS-ul din mașină, pe sistemul de navigație, nu este întotdeauna cel mai inteligent lucru de făcut”, a spus el.

„Este o tactică perfectă pentru a-i spune inamicului că deții controlul asupra lucrurilor pe care le folosește zilnic.”

