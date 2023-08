Momentul în care un MiG-23 rusesc se prăbușește peste mașinile din parcarea unui complex rezidențial VIDEO

Un avion de vânătoare de fabricație sovietică de tip MiG-23 s-a prăbușit în timpul unui spectacol aviatic lângă Detroit, Michigan.

Accidentul a avut loc duminică, în timpul spectacolului aerian Thunder Over Michigan, potrivit Daily Mail.

Înainte de a se prăbuși, din avion au căzut mai multe bucăți.

După o serie de manevre complicate, cei doi piloți s-au catapultat.

Aeronava a căzut peste mai multe mașini aflate în parcarea unui complex de apartamente.

