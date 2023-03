Avion de vânătoare rusesc, unul dintre cele mai avansate din dotarea armatei, doborât de artileria ucraineană VIDEO

Artileriștii antiaerieni ucraineni au distrus vineri un avion de vânătoare-bombardament rusesc Su-34 în apropierea orașului Ienakiieve din regiunea Donețk au anunțat reprezentanții Forțele Aeriene ucrainene, citați de Kyiv Independent.

Unul dintre piloții aeronavei doborâte a fost ucis, iar un altul a fost rănit, potrivit armatei ucrainene.

Su-34 este unul dintre cele mai avansate avioane de luptă ale Rusiei, capabil să lovească ținte aflate la o distanță de până la 600 de mile, în timp ce transportă 12 tone de bombe și rachete, potrivit Forbes.

La începutul aceleiași zile, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene a raportat că Rusia a pierdut 301 avioane de la începutul războiului său total împotriva Ucrainei, în februarie anul trecut.

Multiple videos of a shot down plane over Russian-occupied Yenakiieve, Donetsk Oblast. It looks like a Su-34 which would be a Russian plane. Probably friendly-fire. #Donetsk #Yenakiieve #Ukraine pic.twitter.com/fa92dGsAFN