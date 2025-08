Momentul în care un avion de vânătoare evită la limită prăbușirea în timpul unui festival pe o plajă din Spania. Ce a „forțat” reacția pilotului VIDEO

Pilotul unui avion de vânătoare de tip EF-18 Hornet aparținând Forțelor Aeriene spaniole aproape s-a prăbușit, în timpul unui festival aerian, în weekend, la Gijón, în Asturia, în nordul Spaniei, scrie presa locală.

Imagini surprind avionul militar zburând la foarte joasă altitudine către o plajă, duminică, înainte să se ”rostogolească” brusc în zbor.

A flock of birds nearly caused a Spanish Air Force EF-18 Hornet fighter jet to crash on a crowded beach during a major airshow on Sunday.

During the Gijón Air Festival — which was held over the weekend in Asturias in northern Spain — the jet was performing a low-altitude display… pic.twitter.com/iP1XmkUCyh