Dezastru evitat la limită: momentul în care două avioane se acroșează pe pista aeroportului. „Absolut înfricoşător, ca un accident de mașină” VIDEO

Un dezastru a fost evitat la limită pe aeroportul internaţional din Seattle-Tacoma, când aripa unui avion al companiei Japan Airlines a intrat în coliziune cu coada unui avion Delta Airlines aflat la sol, spre spaima pasagerilor.

Nu au existat, însă, victime.

Într-un comunicat, Delta Airlines a explicat că aeronava sa era degivrată când coada i-a fost lovită de aeronava companiei aeriene japoneze.

Japan Airlines 787-9 collides with a Delta Air Lines 737-800 while taxiing at Seattle-Tacoma International Airport.

The FAA said in a statement: "The right wing of Japan Airlines Flight 68 struck the tail of Delta Air Lines Flight 1921 while the planes were taxiing at… pic.twitter.com/prN8YKtywW