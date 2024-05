Jumătate elicopter, jumătate avion. Cum arată și la ce misiuni ar putea fi folosit aparatul experimental lansat de Airbus FOTO/VIDEO

Airbus Helicopters a prezentat miercuri un aparat de zbor experimental, jumătate avion, jumătate elicopter, într-o căutare a unei viteze mai mari, pe măsură ce competiţia se încinge pentru a defini aeronava viitorului, transmite Reuters.

Racer, de 200 de milioane de euro (217 milioane de dolari) este un model demonstrativ unic care combină rotoarele tradiţionale de elicopter cu două elice orientate spre înainte, în încercarea de a combina stabilitatea şi viteza, scurtând timpii de răspuns pentru misiuni critice precum căutarea şi salvarea.

Watching the #RACER flying… live! Our amazing team of engineers, tech experts & leaders who partnered w/ #Airbus Helicopters & contributed w/ innovative solutions to this high-speed helicopter, could not miss out such a fantastic milestone 🚁Stay tuned for more

@clean_aviation pic.twitter.com/ALi2mDZFMG