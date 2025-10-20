Un avion a lovit un vehicul la aterizare, a ieșit de pe pistă și a căzut în mare. Doi oameni au murit FOTO/VIDEO

Două persoane au murit la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieși de pe pistă și de a se prăbuși în mare, relatează AFP și Reuters.

Avionul Boeing 747, operat de compania aeriană turcă ACT Airlines, ateriza pe Aeroportul Internațional Hong Kong în jurul orei 3:50 dimineața, venind de la Dubai, au precizat autoritățile. Compania aeriană închiriase avionul de la Emirates, un transportator aerian cu zboruri lungi cu sediul în Dubai.

Patru membri ai echipajului avionului au fost salvați și transportați la spital. Rapoartele inițiale ale poliției indicau că două persoane aflate într-un vehicul de la sol al aeroportului au fost ucise.

Emirates a declarat că avionul de marfă Boeing 747 care zbura cu numărul EK9788 era închiriat cu echipaj și operat de ACT Airlines. În cazul închirierilor cu echipaj, compania care furnizează avionul asigură și echipajul, întreținerea și asigurarea. Emirates a declarat că nu se afla nicio marfă la bord.

Posturile locale de televiziune din Hong Kong au arătat aeronava parțial scufundată chiar lângă marginea digului aeroportului. Partea din față a aeronavei și cabina de pilotaj erau vizibile deasupra apei, dar coada părea să se fi rupt.

❗️🇦🇪🛬🇭🇰 - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

Accidentul a avut loc pe pista nordică a aeroportului din Hong Kong, unul dintre cele mai aglomerate din Asia. Această pistă a rămas închisă, în timp ce celelalte două piste ale aeroportului continuă să funcționeze.

Tragic Crash at Hong Kong International Airport: Cargo Plane Skids Off Runway into Sea Heartbreaking news from HKIA: At around 3:50 AM local time on Oct 20, Emirates cargo flight EK9788—a Boeing 747-400F operated by Turkish carrier ACT Airlines—skidded off the north runway… pic.twitter.com/BTb9Dd727w — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 20, 2025

