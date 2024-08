Momentul în care un avion ratează aterizarea din cauza unei furtuni puternice VIDEO

Furtuna tropicală Shanshan a dat peste cap traficul feroviar, rutier și aerian în Haponia.

Unele dintre cele mai mari probleme au fost pe aeroportul Fukuoka. Avioanele s-au confruntat cu dificultăți la aterizare, din cauza vântului puternic, şi au fost nevoite să se ridice din nou, potrivit antena3.ro.

Companiile aeriene Japan Airlines şi ANA au anunţat anularea a peste 600 de zboruri vineri, după ce anulaseră un număr similar de curse în ziua precedentă, afectând aproape 50.000 de pasageri.

Numeroase manifestări sportive au fost anulate până duminică.

Mai multe imagini cu zboruri care se confruntă cu dificultăți pe aeroportul Fukuoka din Japonia, ajungând să facă ocoluri din cauza taifunului Shanshan, au fost publicate pe internet.

