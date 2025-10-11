Un avion al Ryanair a aterizat cu combustibil rămas doar pentru câteva minute, după mai multe încercări eșuate din cauza vremii. „Zguduit puternic și sărea, se simțea că se lupta cu vântul”

O anchetă este în curs după ce un zbor Ryanair, care s-a confruntat cu vânturi puternice în timpul furtunii de săptămâna trecută, a aterizat pe aeroportul din Manchester cu doar șase minute de combustibil rămas în rezervoare.

Piloții transportau pasageri din Pisa, Italia, către Prestwick, Scoția, vineri seara, însă vânturile care atingeau viteze de până la 100 mph (aprox. 160 km/h) au făcut imposibilă aterizarea, potrivit theguardian.com.

După trei încercări eșuate de a atinge pista, piloții zborului Ryanair FR3418 au emis un apel de urgență și s-au îndreptat spre Manchester, unde condițiile meteo erau mai calme.

Aeronava Boeing 737-800 mai avea doar 220 kg de combustibil în rezervoare în momentul aterizării, potrivit unei fotografii care pare să arate un jurnal tehnic scris de mână. Piloți care au analizat imaginea au spus că această cantitate ar fi suficientă doar pentru aproximativ cinci sau șase minute de zbor.

Analiza jurnalului de zbor sugerează că aeronava a plecat din Pisa având la bord combustibil de rezervă, așa cum este obligatoriu pentru zborurile comerciale.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat: „Ryanair a raportat acest incident autorităților competente vineri [3 octombrie]. Deoarece este în prezent subiectul unei anchete în desfășurare, cu care cooperăm pe deplin, nu putem face alte comentarii.”

Cei care se ocupă de Investigații ale Accidentelor Aeriene au confirmat joi că au deschis o anchetă după ce au fost notificați de Ryanair.

Un purtător de cuvânt a declarat: „AAIB a demarat o investigație privind un incident grav care a implicat o aeronavă deviată de la Prestwick către aeroportul din Manchester, vineri, 3 octombrie. Inspectorii AAIB au început să facă verificări și să colecteze probe.”

Aeronava Boeing 737-800 poate transporta până la 189 de pasageri. O persoană aflată la bord a relatat ceea ce se crede că a fost o tentativă de două ore de a realiza o aterizare sigură, spunând că avionul a încercat de două ori să aterizeze la Prestwick, apoi s-a îndreptat spre Edinburgh și, în final, spre Manchester.

„Toată lumea era calmă până la coborâre; avionul era zguduit puternic și sărea. Câțiva oameni erau îngrijorați la a doua tentativă de aterizare, pentru că se simțea că avionul se lupta cu vântul,” a declarat Alexander Marchi pentru Ayr Advertiser.

„Apoi pilotul ne-a surprins spunând că va încerca să aterizeze la Edinburgh. Dar acolo a fost la fel de rău ca a doua oară la Prestwick.”

