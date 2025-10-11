Un avion al Ryanair a aterizat cu combustibil rămas doar pentru câteva minute, după mai multe încercări eșuate din cauza vremii. „Zguduit puternic și sărea, se simțea că se lupta cu vântul”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 00:03
219 citiri
Un avion al Ryanair a aterizat cu combustibil rămas doar pentru câteva minute, după mai multe încercări eșuate din cauza vremii. „Zguduit puternic și sărea, se simțea că se lupta cu vântul”
Avion RyanairFOTO X/@AeroinfoBCN

O anchetă este în curs după ce un zbor Ryanair, care s-a confruntat cu vânturi puternice în timpul furtunii de săptămâna trecută, a aterizat pe aeroportul din Manchester cu doar șase minute de combustibil rămas în rezervoare.

Piloții transportau pasageri din Pisa, Italia, către Prestwick, Scoția, vineri seara, însă vânturile care atingeau viteze de până la 100 mph (aprox. 160 km/h) au făcut imposibilă aterizarea, potrivit theguardian.com.

După trei încercări eșuate de a atinge pista, piloții zborului Ryanair FR3418 au emis un apel de urgență și s-au îndreptat spre Manchester, unde condițiile meteo erau mai calme.

Aeronava Boeing 737-800 mai avea doar 220 kg de combustibil în rezervoare în momentul aterizării, potrivit unei fotografii care pare să arate un jurnal tehnic scris de mână. Piloți care au analizat imaginea au spus că această cantitate ar fi suficientă doar pentru aproximativ cinci sau șase minute de zbor.

Analiza jurnalului de zbor sugerează că aeronava a plecat din Pisa având la bord combustibil de rezervă, așa cum este obligatoriu pentru zborurile comerciale.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat: „Ryanair a raportat acest incident autorităților competente vineri [3 octombrie]. Deoarece este în prezent subiectul unei anchete în desfășurare, cu care cooperăm pe deplin, nu putem face alte comentarii.”

Cei care se ocupă de Investigații ale Accidentelor Aeriene au confirmat joi că au deschis o anchetă după ce au fost notificați de Ryanair.

Un purtător de cuvânt a declarat: „AAIB a demarat o investigație privind un incident grav care a implicat o aeronavă deviată de la Prestwick către aeroportul din Manchester, vineri, 3 octombrie. Inspectorii AAIB au început să facă verificări și să colecteze probe.”

Aeronava Boeing 737-800 poate transporta până la 189 de pasageri. O persoană aflată la bord a relatat ceea ce se crede că a fost o tentativă de două ore de a realiza o aterizare sigură, spunând că avionul a încercat de două ori să aterizeze la Prestwick, apoi s-a îndreptat spre Edinburgh și, în final, spre Manchester.

„Toată lumea era calmă până la coborâre; avionul era zguduit puternic și sărea. Câțiva oameni erau îngrijorați la a doua tentativă de aterizare, pentru că se simțea că avionul se lupta cu vântul,” a declarat Alexander Marchi pentru Ayr Advertiser.

„Apoi pilotul ne-a surprins spunând că va încerca să aterizeze la Edinburgh. Dar acolo a fost la fel de rău ca a doua oară la Prestwick.”

UPDATE Panică într-un avion al companiei British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni, după ce mai mulți pasageri s-au intoxicat cu fum
UPDATE Panică într-un avion al companiei British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni, după ce mai mulți pasageri s-au intoxicat cu fum
O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care circula pe ruta Istanbul - Londra, a aterizat, joi, pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum. UPDATE...
Un bărbat vegan a murit în avion după ce i-a fost servit un meniu cu carne. Familia victimei a dat în judecată compania aeriană
Un bărbat vegan a murit în avion după ce i-a fost servit un meniu cu carne. Familia victimei a dat în judecată compania aeriană
Un cardiolog vegan din California a murit în avion, după ce s-a înecat cu o bucată de mâncare dintr-un meniu cu carne pe care l-a primit după ce comandase un meniu vegetarian. Victima...
#avion, #aterizare, #Ryanair , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Adrian Mutu, primul om din Romania care si-a cumparat-o! Cat a platit si decizia spectaculoasa luata FOTO
ObservatorNews.ro
"6.000-7.000 de lei daca se poate". Joburile cautate de studenti, fara experienta
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicolás Maduro, între ciocan și nicovală. Rivala Maria Machado a câștigat Nobelul pentru Pace, iar flota lui Trump e la granița Venezuelei. Cât mai rezistă acesta
  2. Un avion al Ryanair a aterizat cu combustibil rămas doar pentru câteva minute, după mai multe încercări eșuate din cauza vremii. „Zguduit puternic și sărea, se simțea că se lupta cu vântul”
  3. Administraţia Trump a început concedierile. "Haos deliberat", acuză liderul minorității din Senat
  4. Ucraina simplifică procedurile pentru străinii care luptă în armata sa: acte mai ușor de obținut pentru militari și familiile lor
  5. Calvarul primăriței din Germania. A fost „torturată” de fiica sa adoptivă, în vârstă de 17 ani, care a încercat să o incendieze
  6. Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă. Ar trebui să ne îngrijorăm?
  7. Rușii revin pe piața imobiliară europeană: cumpără proprietăți pentru a obține statut de rezidență în UE, fără restricții suplimentare
  8. Rogobete, furios pe legislația depășită din Sănătate. "Nu mai poate continua aşa"
  9. Transgender ajuns în spatele gratiilor, după ce a mințit un bărbat că s-a născut femeie pentru a întreține relații intime. Victima a declarat că „i s-a făcut greață fizic” când a aflat
  10. Macron a numit un nou premier, așa cum a promis. Cine este omul care trebuie să pună capăt crizei politice din Franța