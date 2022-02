Cel mai mare avion din lume, Antonov AN-225 Mriya, a fost distrus în timpul asaltului armatei Rusiei asupra aeroportului Gostomel de lângă Kiev.

Imagini din satelit au arătat încă de ieri faptul că uriașa aeronavă era în flăcări. Duminică, autoritățile ucrainene au confirmat distrugerea celebrului avion. Aeronava era sinura din lume de acest fel care era în uz.

Antonov AN-225 Mriya a intrat în Cartea Recordurilor pentru cele peste 240 de recorduri doborâte. Este cel mai greu avion, având până la 640 de tone la decolare.

Imaginea din satelit arată un incendiu în coada uriașului avion

Aeronava a zburat prima dată pe 21 decembrie 1988, operând un zbor de 74 minute cu plecare de la Kiev. Aeronava a fost expusă la sol la Paris Air Show în 1989 și a zburat la spectacolul aerian de la Farnborough în 1990.

❗️The An-225 Mriya, one of the largest aircraft in the world, was destroyed at #Gostomel airport near #Kyiv. pic.twitter.com/Wyarwz7gIC