Au apărut noi imagini de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina cu soldați ruși atacând haotic aeroportul Hostomel, de la nord de Kiev. În imagini se poate vedea un avion Antonov An-74 în flăcări, precum și celebrul Antonov AN-225 Mriya care încă nu fusese distrus.

Cel mai mare avion din lume a ars aproape complet în timpul bombardamentelor asupra aeroportului. Antonov AN-225 Mriya a intrat în Cartea Recordurilor pentru cele peste 240 de recorduri doborâte. Era cel mai greu avion, având până la 640 de tone la decolare.

Aeronava a zburat prima dată pe 21 decembrie 1988, operând un zbor de 74 minute cu plecare de la Kiev. Aeronava a fost expusă la sol la Paris Air Show în 1989 și a zburat la spectacolul aerian de la Farnborough în 1990.

Additional footage has emerged of the early chaotic Russian VDV assault on Hostomel Airport near Kyiv. A burning An-74 and the still intact An-225 can be seen. pic.twitter.com/FMqUwv13Cl