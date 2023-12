Avion de tip Anatov 24 a aterizat pe un fluviu înghețat în Rusia. Avea zeci de pasageri la bord

Un avion de linie, tip Antonov 24 din perioada sovietică, cu 30 de pasageri la bord şi patru membri ai echipajului, a aterizat joi, 28 decembrie, pe un fluviu îngheţat, în apropierea unui aeroport, în Extremul Orient rus, din cauza unei ”erori de pilotare”, anunţă Parchetul Transporturilor.

Aeronava de tip An-24, aparţinând companiei Polar Airlines, care a decolat joi dimineaţa de la Iakuţk, capitala Republicii Saha (Siberia), a aterizat în siguranţă pe fluviu Kolîma, în apropiere de Zîrianka, unde trebuia să aterizeze de fapt, o localitate situată la 1.100 de kilometri distanţă, anunţă procuratura.

”Potrivit unor informaţii preliminare, cauza acestui incident de aviaţie a fost o eroare a echipajului în pilotarea aeronavei”, anunţă într-un comunicat un purtător de cuvânt al Procuraturii Transporturilor din Siberia de Est.

Procuratura publică imagini cu avionul pe fluviul îngheţat.

The head of RosKoksmos announced the launch of a mission to Mars. 😁And then.. 🛫The plane landed on a frozen river in Yakutia

An-24 was flying to the airport, missed the runway and landed in Kolyma. https://t.co/FizQUoOVv4