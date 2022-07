Incident aviatic în Brazilia. Un avion Boeing 777-300 Qatar Airways a evitat în utlimul moment un balon cu aer cald

Un avion Boeing 777-300 al companiei Qatar Airways a fost nevoit să facă o manevră bruscă pentru a evita un balon de aer cald în timp ce se apropia pentru aterizare pe aeroportul din Sao Paulo.

Balonul de aer cald fără pilot a intrat în derivă pe traiectoria de zbor a avionului, astfel încât piloții au fost nevoiți să execute manevra care i-a scos temporar de pe culoarul de aterizare.

Earlier today, a Boeing 777 of Qatar Airways (Reg. A7-BEV), avoided a small balloon while on final approach to Guarulhos Airport, in São Paulo, #Brazil. The jetliner was able to land without any problems. (Photo by Rafael Freitas.) pic.twitter.com/Hi4w4Z7Qou