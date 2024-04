Anchetă în SUA după ce carcasa motorului unui avion Boeing s-a desprins în timpul decolării și a lovit flapsul unei aripi VIDEO

Autorităţile de reglementare a companiilor aeriene din Statele Unite au început o anchetă după ce carcasa motorului unui avion Boeing 737-800 s-a desprins în timpul decolării şi a lovit flapsul unei aripi, relatează BBC.

Avionul Southwest Airlines a revenit în siguranţă pe aeroportul internaţional din Denver în jurul orei locale 08:15 (15:15 GMT), după ce iniţial plecase spre Houston.

Aeronava avea la bord 135 de pasageri şi şase membri ai echipajului.

Incidentul survine în contextul în care Boeing a fost în centrul atenţiei în ultima perioadă din cauza unor probleme de fabricaţie şi siguranţă.

Southwest Airlines a declarat că echipele sale de mentenanţă vor revizui Boeing 737-800 după ce carcasa care acoperă motorul avionului s-a desprins.

Avionul a fost fabricat în 2015, potrivit datelor Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), iar 737-800 este o generaţie anterioară a modelului 737 de la ultimul model Max.

